Aurélie BEIGBEDER

Forte de 13 années d'expériences dans le domaine de la logistique au sein de différents secteurs et d'un diplôme de Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique au sein de l'AFTRAL à Toulouse (homologué niv.3 - BAC+2). Etant actuellement en CSP suite à un licenciement économique je suis à la recherche d'un poste en lien avec mon diplôme de Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique. Je suis motivée et je m'adapte rapidement et d'un naturel très curieux pour découvrir de nouvelles choses et a fortiori élargir mon porte-feuille de compétences. Je peux également par le biais de mon CSP bénéficier d'une AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement)