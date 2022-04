Diplômée en LEA (Langues étrangères appliquées) et en traduction, je traduis depuis l'anglais et l'italien dans les domaines du tourisme, des cosmétiques et de la puériculture.

N'hésitez pas à me contacter pour vos projets de traduction.



Mes compétences :

Traductrice

Voyage

Traducteur

Audiovisuel

Traduction

Cosmétique

Rigueur

Tourisme