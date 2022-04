Aurélie BELLITO

Formations : Master 2 'Responsable Ressources Humaines' en alternance

Licence 'Gestionnaire des Ressources Humaines'en alternance

DUT 'Techniques de Commercialisation'en alternance

BTS 'Commerce International'

BAC 'STT-ACC'



Formation pour la mise en place du PAS et fusion AGIRC/ARRCO (CEGID)

Formation sur l’ERP Syteline pour la creation d’employés et des demandes d’achats

Formation sur le logiciel de paie CEGID CBRH V9 et Y2 (CEGID)

Formation CHSCT (RHF)

Formation d’anglais à distance (Proformation)

Formation sur logiciel de paie CCMX (CEGID)

Formation 'Piloter la mise en oeuvre d'actions de formation' (EFE)

Formation sur le logiciel de la gestion des temps CIMAG (ALPHA3I)

Formation 'Formateur' (Latitude Clients)

Formation 'Audit formation' (latitude Clients)

Formation 'Déclarer ses AT, et gérer ses MP' (Capsecur Conseil)



Logiciels : CEGID CBRH V9 et Y2, Expert Win Winner Paie CCMX, X-TPLAN (ex Xtime), CIMAG Temps et Workflow, Outlook, Excel, Word, PowerPoint, Access.



Travail en équipe : échanges et partages importants



Titulaire du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA).



Titulaire du permis de conduire er véhiculée



Mariée 2 enfants



Mes compétences :

Ressources humaines

Organisation du travail

Formation

Paie

Rigueur

Polyvalente

Relationnel

Autonomie

Gestion des ressources humaines

Aide au recrutement

Activités sociales et culturelles

Gestion administrative