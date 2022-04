Aurélie BOGERS

Issue de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (anciennement ISAB-Institut Supérieur d'Agriculture de Beauvais), je suis diplômée en tant qu'Ingénieur en agriculture, agro ressource et management spécialisé en production végétales.



Après un stage de fin d’études dans la société SYNGENTA AGRO S.A.S., j'ai intégré en 2009 leur département Développement, Filières et Stewardship en qualité de Responsable de l'Information Technique. De 2012 à 2015, j'ai rejoins le département Marketing Client où j'ai travaillé en tant qu'Ingénieur Marketing sur le bassin Est de la France. Depuis septembre 2015, j'ai élargi mon périmètre et mes missions et je travaille actuellement en qualité d'Ingénieur Marketing pour la Région Centre-Est.



