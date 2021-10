Sarah VIRAZELS

Après 10 ans d'expérience en tant que responsable qualité et formatrice en entreprise agro-alimentaire, j'ai créé ma société : Audit Qualité Formation Conseil (AQFC). Je forme les professionnels à la qualité, hygiène et sécurité alimentaire notamment la formation obligatoire pour la "restauration commerciale". Je conseille également et accompagne dans la mise en place de démarches qualité, demandes d'agrément, mise en place de l'HACCP,...



Partager mon expérience et apporter mon expertise à des personnes d'horizons très différents est très enrichissant. C'est la participations de tous les acteurs qui font de ces sessions de formation / conseil un lieu d'échange qui profite à tous.



Parallèlement, je suis également chargée QSE dans la société Derichebourg où j'assure notamment le déploiement de la politique qualité dans les agences du sud-ouest et le suivi des prestations chez les clients agroalimentaires.



Mes compétences :

Aéronautique

Audit

IFS

Formation

Allergènes et étiquetage

Agroalimentaire

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Traçabilité

Sécurité au travail

Audit qualité

Contrôle qualité

Hygiène des aliments

Assurance qualité

Management de la qualité

Gestion de la qualité

Sécurité alimentaire

HACCP