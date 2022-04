Aurélie BONTE MERCEREAU

Mes compétences :



Compétences managériales incluant le change mangement



Compétences administratives et financières

 Analyse financière, esprit de synthèse

 Gestion administrative et comptabilité

 Expertise affacturage



Gestion de projets internationaux

 Pilotage/gouvernance / MOA - logiciel informatique type ERP

 Conception produit financier



Compétences commerciales et opérationnelles

 Vente en B to B

 Formation d’équipe

 Sens développé de la relation client, dynamique





Mes compétences :

Gestion de projet

Finance

Management transversal

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Planification stratégique

Gestion des ressources humaines