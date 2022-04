Aurelie BORNET

Diplômée d’un doctorat en chimie analytique et sciences des aliments, j’ai été research scientist and regulatory et depuis septembre 2006 je suis design & development scientist

Je suis en charge de la gestion de projet (organisation, planification et coordination) dans le secteur agroalimentaire.



Scientifique avec 10 ans d'expériences dans la chimie analytique et l'agroalimentaire, je suis à la recherche de nouveaux challenges





Mes compétences :

Business

Recherche