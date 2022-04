Aurélie BOUSSION

Bonjour,

En tant que responsable Logistique-Stock-Achat dans le domaine de l'extraction végétale en prestation de service, j'ai une fonction transversale qui me permet de gérer l'amont de la production depuis la commande client jusqu'à la livraison du produit, en passant par la gestion de stocks, les commandes d'achat, le référencement fournisseur. Ce poste me permet donc d'être à l'interface entre le client et la production et d'assurer le respect du cahier des charges. Le secteur dans lequel j'évolue est dynamique et me permet de développer mon sens des responsabilités et d'accroître mes capacités d'adaptation.



Mes compétences :

Dynamique

Polyvalente

Sens du relationnel

Facilité d'adaptation

Conscience professionnelle

Autonomie professionnelle

Rigueur