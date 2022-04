Aurélie BRILLET-AUPRINCE (AUPRINCE)

15 ans d'expérience en marketing et communication, tournée vers la stratégie et l'innovation

+ une formation complémentaire de Responsable de Communication.



Au cours de mes expériences, j'ai acquis de solides compétences dans l'analyse et la stratégie marketing et communication, le développement de marque et d'innovations, ainsi que le pilotage de projets faisant appel à des expertises pluridisciplinaires. Passionnée par mon métier, je suis autonome, rigoureuse et créative.



Ce que j'aime ? Apprendre toujours plus chaque jour.



Ce que je recherche ? Un poste en marketing et / ou communication, avec à la fois de la stratégie et de l'opérationnel, du on-line et du off-line, près de Nantes (Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire). Je suis curieuse de nombreux secteurs, dès lors que je trouve un sens à l'offre de l'entreprise ou l'organisation.



Mes compétences :

Études marketing

Marketing stratégique

Marketing produit / développement d'innovations

Développement de marque

Stratégie de communication

Coordination de projets