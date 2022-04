Aurélie BRUN

Bonjour,



Je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir pour réaliser un contrat de professionnalisation dans le domaine des Ressources Humaines niveau licence. Ceci à partir de la rentrée 2014.



Après plusieurs emplois dans le commerce, je choisis de me réorienter vers ces métiers porteurs à plus hautes responsabilités. J'ai pu bénéficier de cours portant sur la gestion des ressources humaines durant mes études, et ceux-ci m'avaient particulièrement plu, c'est pourquoi J'envisage de reprendre mon cursus jusqu'au master.



Je possède de nombreuses compétences acquises au fil de mes expériences, indispensables à un bon collaborateur, et des qualités favorables pour occuper le type de poste que je convoite (bon niveau de rédaction, d'orthographe,...). A l'aise avec l'informatique, j'utilise facilement certains outils, et j'ai la capacité de m'adapter rapidement à de nouveaux logiciels. Forte de plusieurs expériences, je m’accommode sans soucis aux techniques de travail.



Déterminée à réussir mon entreprise, je suis une candidate sérieuse et très motivée. Aussi n'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.





Mes compétences :

Back office

Microsoft PowerPoint

Internet

Gantt

Sphinx

Microsoft Office