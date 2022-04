Aurelie BRUN

Expérience de 10 ans en tant que Responsable Ressources Humaines généraliste au sein d’entreprises « multi sites ».

Expertise en droit social et réglementation paie - Pilotage opérationnel - Développement et Mise en oeuvre de la politique RH

Management d’équipe - Gestion de projet et accompagnement du changement - Accompagnement des opérationnels



Mes compétences :

Formation

GPEC

Recrutement

Ressources humaines

Droit social

Management

Communication interne

Entretiens professionnels

Administration des paies

Microsoft Office