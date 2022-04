Aurelie BUNIET

Après près de 10 années d’expérience professionnelles variées, j'ai acquis par mon profil atypique de nombreuses compétences.



L'alliance de la comptabilité/Gestion et de l’événementiel, m'a permis de développer, les compétences suivantes :



* Gestion Financière

- Reporting, tableaux de bord, gestion de budget,

- Audit, comptabilité, gestion et trésorerie d’entreprise.



* Gestion Administrative

- Direction d’entreprise,

- Elaboration et suivi des devis, factures, règlements, relances,…

- Mise en place de procédures, classements, archives,

- Maitrise du pack office.



* Management

- Management et supervision d’équipe,

- Gestion planning, logistique,

- Animation de réunions,

- Formation de personnel.



* Commercial

- Développement portefeuille client,

- Répondre aux appels d’offres,

- Actions commerciales, (publicité, emailings,...).

- Gestion de la relation client



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Management

Suivi commercial et administratif

Audit

Gestion financière

Suivi des marchés

Formation

Audit financier

Gestion financière et comptable

Maitrise d'oeuvre