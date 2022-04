Aurélie BURGAY

Conférences en entreprise, Consultations Individuels/Groupe, Alimentation, Perte de Poids, Soutien naturel, Bien-être global, Digestion etc.



MON OBJECTIF : Optimisez votre plein potentiel avec des méthodes naturelles !



La naturopathie est la philosophie, l'art et la science de maintenir ou de promouvoir le bien-être global de l'être humain avec des moyens naturels.



C'est une approche respectueuse du corps dédiée à la prévention et au dépistage précoce de déséquilibre du corps, dans le but de soutenir la vitalité et le meilleur bien-être possible.



Je peux vous rencontrer en consultation individuelle ou de groupe pour réaliser un bilan complet et vous donner des conseils alimentaires et d'hygiène de vie.



Je propose également des conférences/ateliers sur le thème de la Qualité de Vie au Travail aux entreprises :

- Bien-être au travail

- Optimisation de l’alimentation

- Maximisation de la vitalité

- Réduction du stress par des solutions naturelles

- Amélioration de la concentration et de la mémoire

- Optimiser la qualité de son sommeil



---- > Conférences conviviales, interactives qui donnent des outils pratiques pour agir sur le bien-être et la performance au travail au quotidien.



Pour tout renseignement, contactez moi directement par LinkedIn



Mes compétences :

Phytothérapie

Naturopathie

Aromatologie

Massage bien être

Réflexologie plantaire

Réflexologie auriculaire