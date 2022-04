Aurélie CAILLEAU

June Partners est un cabinet de conseil financier à haute valeur ajoutée opérationnelle, dont les équipes oeuvrent ensemble depuis près de vingt ans auprès des actionnaires, des directions générales et financières.



Notre stratégie :



• Alliant expertise financière et conseil opérationnel, June Partners, membre du réseau stratégique de Duff&Phelps, est un catalyseur de performance pour ses clients tous secteurs confondus, en France et à l’international.



• Quelle que soit la situation, devant faire face à des situations complexes ou bien optimiser l’efficacité opérationnelle et la gestion au quotidien, June Partners intervient à tout moment de la vie d’une entreprise.



Nos expertises :



Les experts de June Partners apportent des solutions financières opérationnelles à toutes problématiques auxquelles sont confrontés les actionnaires, les directions générales et financières.



June Partners a structuré son expertise autour de quatre offres pour un accompagnement complet en toutes circonstances :



• Amélioration de la fonction financière

• Financement & cash management

• Restructurations et opérations spéciales

• Transactions



Mes compétences :

Conseil