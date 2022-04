Aurélie CAILLEAU

Venant d'une formation littéraire (Master 1 de Lettres Modernes à l'université de Poitiers), je possède une excellente maîtrise de la langue française et de l'orthographe.

Grâce au parcours professionnalisant "Patrimoine écrit et édition numérique" du Centre d'études supérieures de la Renaissance (CESR) de Tours (Master 2 pro), je dispose de solides connaissances sur les différents métiers du livre. J'ai été fortement sensibilisée à la problématique du numérique dans l'édition. Je dispose toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise des logiciels de PAO (XPress, Indesign, Photoshop).



Forte de mon expérience professionnelle dans plusieurs maisons d'édition parisiennes, j'ai acquis une connaissance parfaite de la chaîne du livre et du code typographique.



Aujourd'hui, je mets mes compétences au service de maisons d'édition en tant que préparatrice de copie, relectrice-correctrice, rédactrice et secrétaire d'édition free-lance. Retrouvez plus d'informations sur mon site internet :



Incontestablement, je peux dire de moi que je suis sérieuse, réactive, polyvalente et autonome. Je possède également un très bon relationnel.



Intérêt particulier pour la littérature, la littérature jeunesse et les guides pratiques.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Maquettiste pao

Corrections ortho typographiques

Html/css

Correctrice Relectrice

Préparation de copie

Édition numérique

XML