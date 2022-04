Aurélie CASTAN

Dynamique, je souhaite m'investir tant professionnellement que personnellement en mettant à votre profit mes compétences acquises jusqu'à ce jour.

Je sais m'adapter rapidement à chaque nouvelle équipe et aux méthodes de travail tout en respectant les valeurs de chacun. Grâce aux expériences et aux rencontres faites ces dernières années, j’ai validé un réel sens relationnel auprès des clients, des collaborateurs ou partenaires.

Je recherche un poste où il y aura une véritable relation de confiance avec ma hiérarchie, ce qui me permettra de prendre des initiatives et d'avoir des responsabilités. Le travail en équipe est important. La bonne cohésion fait que nous avançons plus vite et plus loin..



- Assistante Commerciale/Administrative

- Relation Client

- Postes qui touchent à l'événementiel (organisation, mise en place, déroulé...)



Mes compétences :

Microsoft Word / Outlook / Excel

Force de proposition

Gestion des réclamations