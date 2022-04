Aurélie CAYRE

Diplômée d'un Master 2 en Droit du travail et de l'emploi, j'exerce le métier de Juriste en droit social depuis 2014 dans différents secteurs d'activité (expertise comptable, transports routiers, Syntec ..).



Motivée, rigoureuse et aimant le travail d'équipe, je reste ouverte à toutes opportunités qui me permettrait d'évoluer dans ma carrière de juriste en droit social.



Mes compétences :

Travail en équipe

Communicative

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Qualités rédactionnelles

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Polyacte, Isagi, Isapaie