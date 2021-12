Aurélie CECCHINI

2013/2014 : Participation au groupe de réflexion et de travail à l’ANESM « qualité de vie en MAS et FAM : fluidité des parcours »

2012/2013 : Certificat d’études universitaires « Sophrologie »

2008/2009 : Master 2 professionnel de Psychologie Clinique et Psychopathologie



Actuellement (depuis 2011) Association Avefeth Espérance Var :

Psychologue Pôle handicap psychique (FAM- FO -FH) - accompagnement des personnes en situation d'handicap psychique

Psychologue Pôle inclusion social et habitat (FO -FH) - mise en place d'accompagnements thérapeutiques externalisés pour les personnes en situation de handicap - création de partenariats médico-sociaux

Psychologue Pôle insertion professionnelle (3 ESAT - 12 sites) - mise en place d'accompagnements thérapeutiques externalisés pour les personnes en situation de handicap - création de partenariats médico-sociaux

Psychologue Animatrice du groupe PRO FAMILLE - Programme de formations /informations à visée des familles ayant un proche en situation d'handicap psychique



2015 - 2018 Assocation Espérance et Accueil - EHPAD La Rose des Vents - Accompagnement des résidents, famille et équipe



2010 - 2015 Maison d'accueil spécialisée et Foyer d'hébergement / Association La Chrysalide : Entretiens individuels et/ou familiaux (résidents en situation de handicap mental et/ou psychique) – Participation au projet individualisé – Participation à l’admission des résidents - Groupe « vie affective et sexuelle » - accompagnement individuel sensoriel - Groupe de réflexion pluridisciplinaire – Formation – Participation à la commission « promotion bientraitance et lutte contre la maltraitance » -Travail de partenariat (Hôpital, établissements médico-sociaux, médecins…) -– Participation à l’évaluation interne/externe – travail de partenariat avec les E.S.A.T. (notification, évaluation…), les établissements médico-sociaux, les hôpitaux, les médecins extérieurs.



2011/2013 : Activité libérale LOGIMED : Accompagnement à domicile d’enfant, adulte en fin de vie – Entretiens individuels et/ou familiaux – Réunion d’équipe réseau



2010/2012 : Marie S Provence : Ecoute et soutien téléphoniques dans la souffrance au travail - Audits - Analyse des risques psychosociaux – Activité libérale



2009/2010 : Résidence de retraite médicalisée Tiers Temps (GROUPE DOMUSVI Marseille) : Entretiens individuels/familiaux - Bilans psychologiques- Groupes thérapeutiques- Mise en place des projets individualisés- Formations



Mes compétences :

Analyse des pratiques

Audit

Autisme

Médiation

Psychiatrie

Psychologie

Psychologie clinique

Psychologue

Psychologue clinicienne

Risques psychosociaux