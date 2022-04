Aurélie CEVAËR

Après m'être interessée à la question Tourisme/Handicap, j'ai été à l'initiative d'un projet unique en France ayant pour objectif de favoriser le départ en vacances des personnes handicapées. Fortement interéssée, une association de personnes handicapées m'a recrutée pour passer de l'idée à la concrétisation.

Aujourd'hui, un service dédié a vu le jour:Array et les 1ers échanges ont eu lieu.

J'ai également, pendant ces 4 années, occupée la fonction de Conseillère Technique en Accessiblité, réalisant les diagnostics et préconisant les solutions de mise aux normes.

Enfin, mon expertise dans le domaine de l'accessibilité et du tourisme adapté m'ont permis de devenir occasionnellement formatrice.



Mais la conjoncture actuelle étant ce qu'elle est, l'association pour laquelle je travaillais à été contrainte de me licencier pour raisons économiques en aout 2011.



Je suis donc en recherche d'emploi mais réfléchi également à une éventuelle reconversion ...



