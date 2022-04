Aurélie CHABROUX

Spécialiste des commandes spéciales et du Sur Mesure pour les clientes VIP et les actrices.

Un excellent relationnel auprès de cette clientèle exigeante, de solides

connaissances techniques de cet univers ( temps de réalisation, proportions, faisabilité...)

un sens du détail, un tempérament enthousiaste me permettent de transformer les essayages en commandes que je suis jusqu'à la livraison.





Mes compétences :

Développement commercial

Mode

Luxe

Portefeuille Clientes