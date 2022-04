Ingénieur en biologie, spécialisée en biologie moléculaire, je dirige ma recherche d’emploi vers l’analyse de l’ADN, qu’il soit animal, végétal ou microbien. Ayant travaillé dans plusieurs entreprises et centres de recherche, j’ai développé des compétences pluridisciplinaires et de solides capacités d’adaptation et d’initiatives.



Mes compétences :

Biologie moléculaire