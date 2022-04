Aurélie CHAUDIER

Après un stage dans la développement pharmaceutique (purification de protéines chez Novartis), j'ai découvert le domaine des affaires réglementaires chez Virbac. Après avoir occupé un poste de Regulatory Affairs Officer dans la filiale suisse de sanofi-aventis, je suis depuis mi-mars, je suis Regulatory Affaires Specialist au sein de Becton Dickinson à Pont-de-Claix (38).



J'ai également été vice-présidente et responsable d'étude en génie biologique de la Junior-Entreprise de mon école (CUST Etude et Développement). Cette fabuleuse aventure a été l'occasion de manager un petit groupe ainsi que de gérer des projets et des relations clients.



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Aime le travail en équipe

Anglais

Anglais courant

Anglais courant et technique

Assurance

Assurance Qualité

Biochimie

BPL

Dispositifs médicaux

EMEA

Microbiologie

Organisée

OTC

Pharmacovigilance

Qualité

Technique

travail en équipe