Aurelie CITTO

CAPI Consult NANCY accompagne les chefs d’entreprises dans la prévention des risques professionnels en matière de santé physique et mentale ainsi que de sécurité au travail.



Nous intervenons dans tous les secteurs (Industrie, tertiaire, nucléaire (CEFRO), MASE, BTP…) pour vous aider dans toutes vos obligations et démarches de prévention (Document Unique, évaluation de la pénibilité, mise en place et suivi des indicateurs, animation des causeries sécurité, des réunions CHSCT, suivi des courriers CARSAT, déclaration des accidents du travail, etc.)



Parce que l’environnement Santé – Sécurité au travail repose sur des contraintes lourde de conséquences, envisagez la prévention des risques professionnels comme un véritable investissement !



Plus d'informations :



