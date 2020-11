Aurélie Clerton - Responsable Qualité Sécurité Environnement.



Ayant une approche pluridisciplinaire et un sens organisationnel développé, mes motivations sont l'amélioration et la progression du niveau de performance de l'entreprise.



Je suis capable d'agir dans l'opérationnel comme dans la prise de décisions et possède une forte capacité à accompagner le changement, en dynamisant et en motivant mon environnement.



Ma commmunication claire, simple et efficace me permet d'établir le concensus autour de ces changements, en m'appuyant sur mon sens de la diplomatie et sur un véritable esprit fédérateur.



Dynamique, volontaire et polyvalente, les secteurs porteurs de défis me passionnent.



Mes compétences :

Qualité

MASE

ISO 14001

Audit

OSHAS 18001

Sécurité

IFS / BRC