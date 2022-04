Aurélie COLIN

•Septembre 2015 : Co-gérante de la société Cal'Concept spécialisée dans la conception et la fabrication de calages et de protections en mousse alvéolaire. Notre mot d ordre : "Un besoin = une solution sur mesure."



• Janvier 2008- Mai 2015 : Groupe POLYDEC société TECHNIMOUSSE racheté en Avril 2013 par le groupe KNAUF.

- Technico -commerciale : Chargée du développement commerciale, des relations clients, études techniques concernant la réalisation de calage et d'emballage en mousse,etc.

- Missions liées à l'amélioration de la production et de l'usine (PPJ = produire au plus juste)+ réorganisation de la société (stocks, logiciels,..)



• Depuis Octobre 2006 : Groupe POLYDEC (Saint-Philbert du Peuple 49) commercial en alternance.Responsable de la commercialisation et du développement de deux produits liés au BTP.



• Novembre 2005 - Juin 2006 : création et réalisation d’une soirée au profit de l’association Sidaction à la Trocardière (44).



• Septembre - Octobre 2005 : Stagiaire commerciale au sein de la société Atlantic (La Roche sur Yon 85) :Suivis et conseils clientèle et Animations commerciales.



• Février 2005 : Stage au sein de la banque BNP Paribas (Saint-Nazaire):vente de services et de produits par phoning etprospection de nouveaux clients.



• 2006 -2003 : Groupe LG – SAMSIC : Emploi saisonnier et lors des vacances scolaires en tant qu’agent de propreté (dans entreprises, ateliers, garages).