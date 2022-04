Aurélie CONIN

Forte d'une expérience de 8 ans dans le domaine de la Sécurité en industrie, dont 6 ans en tant que Responsable Sécurité, j'ai piloté des projets de grande envergure ayant pour but de réduire les risques professionnels, avec l’animation de groupes de travail.

Dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, j’ai décidé d’intégrer la formation en Mastère Spécialisé « Eco-Conseiller » afin d'élargir mes compétences.

Ceci me permettra également de concilier activité professionnelle et convictions personnelles.



Mes compétences :

Management de l'énergie

Outils d'analyse et de résolution de problèmes

Veille réglementaire

Évaluation des risques professionnels

Gestion des outils et indicateurs

Conduite de projet

Gestion de plans d'actions

Gestion des budgets / plans d'investissement

Enquêtes d'accidents de travail

Audit interne

Management d'équipe

Communication (interne/externe)

Formation et sensibilisation

Accompagnement au changement

Référentiels QSE

Adaptabilité

Autonomie

Travail en équipe

Sens de l'organisation