Aurélie SCHNEIDER

Titulaire d'un master en écologie et développement durable, j'ai développé mon expertise dans le domaine des déchets. Je cherche actuellement à me reconvertir dans le domaine de la prévention des risques. Dans ce but, je vais suivre une licence professionnelle en alternance à l'ESSEL de Limoges "Préventrice en risques professionnels, santé au travail et environnement" à partir du mois d'octobre. Je recherche donc une entreprise susceptible de m'accueillir pour une alternance dans ce domaine.



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

Gestion des déchets

Nature

Gestion de projet