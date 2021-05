Aurelie SEYER

Je suis reconnue comme une personne motivée, qui a le goût du résultat, qui s’investie pleinement dans les projets, proactive et volontaire. Parfois obstinée mais pas obtue, je donne du sens à chaque actions menées.



Pour finir, je suis…

… une cuisinière autodidacte

…une adepte des repas gourmets entre amis



Je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations sur mon profil.



Mes compétences :

Merchandising

Business Development

Recrutement, Formation

Accompagnement individuel

Suivi et contrôle de l'activité

Sales Assistance

Bookkeeping

Budgets & Budgeting