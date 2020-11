Aurélie STEVENIN

Pragmatique et autonome, j'aime relever des défis. Ouverte d'esprit, organisée et ayant une forte capacité d'adaptation, je me suis réorienté vers de la coordination/conduite de travaux en exploitant mes compétences transférables (coordination et gestion de projets, animation de réunion, administratif) depuis 2 ans.



Mon souhait est d'apporter mon dynamisme...à une structure à taille humaine qui me permette de m'épanouir en harmonie avec mes collègues !!



Mes compétences :

Métré - Devis

Conduite de travaux

Planification

Approvisionnement

Relation client / relation sous-traitant ou partenaires

Règlementations (urbanisme, sécurité, ...)

Suivi financier

Conseil en organisation

Analyse financière





Développement local