Aurélien BOUDAULT

Je suis illustrateur et storyboarder freelance depuis plus de quinze ans à Nantes, et depuis 2013 au sein de lassociation Fabrikimage, un réseau dindépendants, professionnels de limage.



Après mes études en Graphisme Publicitaire et Arts appliqués de lEcole Pivaut, je travaille quelque temps en agence avant de me lancer en indépendant en 2006. Depuis, je crée des illustrations pour lédition et la presse jeunesse ainsi que la communication des entreprises et des collectivités.



Je suis disponible pour tous travaux d'illustration, de rough et storyboard et reste très réactif pour répondre et adapter mon style à toutes vos demandes.



Pour me contacter : aurelienboudault(at)gmail(dot)com



pour en voir plus : https://www.aurelienboudault.com/