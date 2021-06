Aurélien PASCAL

Pendant deux saisons, jai pu procéder aux arrivées/départs dun camping de plus de 1000 emplacements. Ce qui représente près de 500 arrivées et 500 départs le même jour.

Ces jours-là, jétais également en charge des ventes annexes et je réalisais jusquà 3000 euros de chiffre daffaires par jour (le second point de recettes après les hébergements)

Ces deux mois dété étant particulièrement éprouvant par rapport au volume de vacanciers (près de 5000 personnes), jai développé une bonne résistance au stress, ce qui me semble important pour le poste que vous proposez.

Je suis également arbitre de foot depuis 19 ans, ce qui me permet de rester calme en toute circonstances. Cette expérience ma permis de développer mon esprit déquipe et également mon aptitude à gérer les conflits qui sont malheureusement de plus en plus présents dans le sport.