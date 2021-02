Aurélien SAMBARINO

Ingénieur Arts & Métiers, j'ai aujourd'hui 10 ans d'expérience réalisée dans de nombreux domaines de l'industrie tous aussi variés les uns que les autres.

Chacun de ces domaines m'a apporté sa part de richesse en compétences et en vécu, mais surtout une adaptabilité accrue face des contextes totalement différents et changeants.



Mes compétences :

HAZOP

Kanban

International Financial Reporting

la maintenance

budgets

SDRC I-Deas

SAP

RDM

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Kaizen

Documentum

CATIA

Autocad