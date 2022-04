Carine SAMBARINO

De formation M2 RH et après une expérience d'une dizaine d'années dans ce domaine, j'exerce le métier de RRH généraliste depuis 2009, notamment dans des contextes multi-sites.



Ce métier passionnant allie à la fois conseil et accompagnement des Managers, l'animation des relations sociales et le management des aspects disciplinaires et contentieux, le développement des RH (recrutement et formation), et l'administration du personnel (vie du contrat de travail et paies).



Je suis membre de l'ANDRH Provence.



Mes compétences :

Ressources humaines

IRP

Recrutement

Gestion des ressources humaines

SSII