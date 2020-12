Axel GUYTARD

+ de 10 ans de direction commerciale dans les solutions mobiles et embarquées pour automobiles, bateaux et motocycles B to C (Systèmes de Navigation, Audio/Vidéo, Aide à la conduite, Kit mains libres, Alarmes) et dans les solutions B to B (Chronotachygraphe, Géolocalisation, Optimisation de tournées, Gestion de flottes, Géosécurisation) pour poids lourds, autocars, véhicules de B.T.P. et Protection du Travailleur Isolé (PTI-DATI).

Créations de filiale, de Business Unit, de département et de services pour de nombreux équipementiers internationaux, leader dans leurs domaines.



+ de 5 ans de direction du développement de projet sur les marchés de la sécurité privée électronique (Développement grands comptes Enseignes du retail, Appel d'offres privés & publics, développement national des réseaux de partenaires installateurs courants forts/faibles bancaires et traditionnels) en combinant autre division sécurité humaine, sureté et incendie et division sécurité mobile (levée de doute).



Négociation et référencements de nouveaux partenaires internationaux, fabricants de systèmes de détection d'intrusion, d'incendie, et de contrôle d'accès, de télésurveillance et de vidéosurveillance, , ...

Géosurveillance (Télésurveillance avec géolocalisation) pour le transport national et international sécurisé de marchandises à hauts risques (luxe, et autres marchandises confidentielles..) ou à haute valeur ajoutée.

Développement des partenariat avec les leaders des systèmes embarqués sécuritaires à destination des transporteurs et logisticiens.



Solutions sécuritaires de Gestion de flottes avec applications dédiées (matériels et engins avec/sans alimentation)



Protection du Travailleur Isolé (PTI/DATI): préconisation des solutions métiers les plus adaptées à l'environnement national ou international des clients (notamment protection des coopérants à l'étranger...), partenariats avec les leaders européens de fabricants de modules de PTI Gps/Gsm/Gprs, mais aussi Inmarsat, et Iridium.



R.F.I.D. (Solutions de tracabilité sécuritaire): logistique, contrefaçons, vol sur lieu de vente.



Rédaction d'appel d'offres. Audit sécuritaire complet. Consulting



