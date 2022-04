Azaad MANTÉ

Du monde littéraire à celui de la culture, du secteur de l’entrepreneuriat à celui du logement social, en passant par l’associatif : le périmètre de mes domaines d'interventions est large, varié et s’est constamment enrichi de mes interactions avec des interlocuteurs issus d’horizons divers.



Les artistes, entrepreneurs, responsables d’oings et d'organisations internationales, étudiants, opérateurs culturels ou institutionnels que j’accompagne ont toujours souligné mon sens de la compréhension, ma réactivité et m’a faculté d’analyse. Des compétences que la communication m’a permis de développer et d’affiner.



Polyvalente sans être dispersée, ouverte aux autres sans renier mon identité, j’ai la capacité de m’adapter tout en gardant de vue mes objectifs. Qualités que j’applique tant dans ma vie professionnelle que personnelle.



Par ailleurs, j’ai toujours à cœur de mener à bien mes projets, même lorsque l’environnement ne m’est pas familier. Loin de constituer pour moi un frein, le challenge que cela représente constitue au contraire un facteur de motivation et de détermination supplémentaires. Et quand la réussite totale n’est pas toujours au rendez-vous, je sais rebondir, tirer parti de mes échecs pour les transformer en force et repartir de plus belle !



Ces compétences et cet état d’esprit donnent sens à ce métier qui me passionne et que je pratique depuis maintenant douze ans.





