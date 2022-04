Azdine IKNI

Ingénieur d'état en HSE , depuis juillet 2010 et travaillant dans plusieurs domaines et industries; centrale électrique (turbines à gaz) d'ILLIZI, Fabrication des gaz industriels (LINDE GAS Algerie) et machines électriques (turbine de 1000MW) chez ALSTOM hydro france (poste actuel)



actuellement je travail comme Superviseur EHS chez ALSTOM chargé de la mise en place du système EHS conformément à la législation en vigueur



Connaissances techniques



Domaine HSE:

 Méthodes d’analyse /Evaluation des risques :

• HAZOP, JSA, ADD, AMDEC, APR…

 Sureté de fonctionnement :

• Securité des systèmes

• La fiabilité des systèmes

 Risque incendie/explosion :

• Types de feux.

• moyens de lutte contre incendie.

• Procédures de travaux en zone ATEX.

 Risque bruit :

• Réglementation en vigueur

• Cartographie de bruit

• Modes d’atténuation

 Risque chimique

• FDS

• Etiquetage

• Stockage sécurisé et mode de prévention des risques associés

 Manutention :

• TMS

• Techniques de manutention manuelles

 Travaux en hauteur :

• Echafaudage (Contrôle et suivi, control régulier et réglementaire)

• Procédures de travaux en hauteur

 Protection de l’environnement :

• Gestion des déchets.

• Réglementations

• ISO 14000

 Hygiène :

• Hygiène alimentaire (Contrôle des aliments, documents réglementaires)

• Hygiène au milieu industriel.



 Accident de travail et maladies professionnelles

• Investigation et enquêtes d’accident/incident.

• Réglementation sur les maladies professionnelles.



 Risque rayonnement

• Rayonnement ionisant et non ionisant.



 Réglementation :

• Connaissance de la réglementation en vigueur ;

• Suivi des plans d’intervention interne des installations

• Les registres réglementaires (médecine de travail, control technique des équipements, ;..)

 Normes :

• ISO 14000

• OHSAS 18000

• ISO 9000





Mes compétences :

HAZOP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

