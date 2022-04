Aziz BEDROUNE

Postes Occupés :



-Octobre 2015 Chargé d'affaires Zone Sud

-Mai 2014 à Présent Derichebourg Maroc ; - Carre Eden Marrakech (Facility Manager)

-Novembre 2013 : Derichebourg Technologies Maroc (Responsable Sécurité ; Morocco Mall Casablanca) -2012-2013 : New Opening . Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa Hôtel 5 étoiles Luxe

-2006-2010 : Gendarmerie Royale-KHOURIBGA (Adjoint au Commandant de brigade) -2001-2006 : Brigade de Sécurité et Intervention De BOUARFA (Commandant de brigade)

-1999-2001 : Brigade de Sécurité et Intervention AL-HOCEIMA. (Commandant de brigade)

-1995-1999 : Groupe d’intervention de la Gendarmerie Royale De TEMARA. (Exécutant)

FORAMATIONS:

- 2013 Clefs de luxe & Fit for business Sofitel Thalassa Sea & Spa Program Group ACCOR Agadir

- 2012 Formation Be Magnifique Sofitel Thalassa Sea & Spa Programme New opening ACCOR Agadir

- 2009 Brevet O. P. J à L’école Royale De La Gendarmerie MARRAKECH - 2005 Formation Tireur D’Elite Formation Dispensée Par le C.N.T & G.I.G.N FRANCE

- 2003 Formation Anti Terrorisme Programme Assistance AUX U.S.A

- 2001 Formation Entrainement Commando Au CNEC Dans Le Site De Mont-Louis & Collioure FRANCE.

- 2000 Brevet Parachutiste A SALE

- 1998 Stage de Formation à la Protection V.I.P Au GSI Et GUS TEMARA

- 1997 Formation Protection des Autorités Et Haute Personnalité Présidentiel. GUS TEMARA

- 1996 Stage Formation d’admission et intégration Au G.I.G.R DE TEMARA

- 1993-1995 : Centre D’instruction De La Gendarmerie Royale BENGUERIR



Mes compétences :

SURETE/ SECURITE ET INTERVENTION ANTI-TERRORISME

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Secourisme

Hygiène

Formation

Norme ISO 9001

Norme HSE

Microsoft Office

Facilities Management

gardiennage

Nettoyage des bâtiments

Nettoyage industriel

Brigade

Audit