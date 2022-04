Mes compétences techniques

• Mathématiques Financières :

évaluation et couverture des produits dérivées sur action :

(sur le modèle de Black-Scholes généralisé), volatilité, mesures de risque, modèles de taux (modèles de Cox-Ross-Rubinstein, Vasicek, CIR et HJM),

évaluation d’options complexes (Lookback, Barrière, …)

• Analyse des données et Statistique :

Séries temporelles (modèle d’état de Kalman, les processus ARMA, ARIMA) ; Analyse en composantes principales et régression linéaire sous SAS.

• Projets : (étude et implémentation en C++) :

1. Options asiatiques et réduction de variance.

2. Calcul des grecques pour des Options Lookback via calcul de Malliavin.

3. Asymptotique des oscillations du prix des options barrières dans un modèle d'arbre.



Mes qualités personnelles

Discrétion

Organisation

Rigueur

Adaptabilité

Autonomie

Diplomatie

Gestion des priorités

Bonne résistance au stress

Esprit d’équipe

Force de proposition

Persévérance



N'hésitez pas à me contacter en direct

aziz.grimich@gmail.com



