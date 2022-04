Aziza GUERIDA

En recherche d'un nouveau challenge en tant que crédit manager.



Mes compétences clés sont :



- Excellente gestion du poste client

- Expertise en crédit management

- Recouvrement amiable & contentieux

- Gestion du risque crédit et des litiges (Atteintes des objectifs fixés)

- Optimisation du cash et diminution du DSO

- Analyse financière et comptable pour sécuriser les transactions commerciales et comptables

- Négociation des délais et modes de paiement

- Management des équipes (recouvrement, ADV)



Mes compétences :

Credit management

SAP

Grande distribution

Crédit risk

GETPAID

Gestion de relation client GMS CHD EXPORT

Gestion des litiges

Recouvrement amiable et contentieux