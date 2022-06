Babacar FALL

Madame, Monsieur



Je me présente, je m'appelle FALL Babacar, après avoir été commercial pendant plus de dix ans j'ai fais une reconversion professionnelle dans le secteur de l'informatique pour devenir technicien supérieur en maintenance informatique et réseau à l'Institut Poly-Informatique (IPI groupe IGS) et j'ai validé ce diplôme avec la mention félicititation après un stage en entreprise, au cours duquel j'ai pus mettre en application mes compétences acquises au cours de ma formation (assistance aux utilisateur, dépannages sur sites, déploiement de poste avec masterisation de poste de travail sous Windows Deployment Services...).

Fort de cette expérience enrichissante et très motivé par cette nouvelle carrière, je mets à votre dispositions tout mon savoir faire et mon savoir être.



Cordialement



Fall Babacar



Mes compétences :

TCP/IP

Active Directory

Windows 2008 R2

WDS

VMware

UNIX

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

IBM AS400 Hardware

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Windows server 2012

lotus note