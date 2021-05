Je suis consultant formateur spécialisé aussi bien dans la formation d’outils informatiques (SAP, MS DYNAMICS AX, outils de gestion,…) que dans la formation à la gestion de la relation client (techniques de vente, telemarketing,...). Avec plus de dix ans d’expériences, je suis à la recherche de nouvelles opportunités.



J’ai été amené à réaliser une multitude de mission dans le cadre de mes expériences

- réaliser des audits de besoin en formation,

- concevoir les supports, les programmes, les évaluations,

- animer les sessions de formations,

- accompagner les utilisateurs sur leur poste et être leur support.



J’ai travaillé pour différents groupes de renoms en France et à l’étranger et je suis en mesure de vous communiquer des références qui exprimeront certainement la satisfaction qu’ils ont eu à collaborer avec moi.



Si mon profil vous intéresse, je serai ravi d’échanger avec vous.



Cordialement, Badaï SEBDAOUI



Mes compétences :

SAP SD

SAP MM

SAP CRM

Télémarketing

MS DYNAMICS AX

Développement des compétences

Formation continue

Ingénierie pédagogique

Coaching

SAP SRM

SAP I-SU/FI-CA

TPE (TERMINAL PAIEMENT ELECTRONIQUE)