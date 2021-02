Baptiste BIT

Analyste programmeur en charge de développements spécifiques divers sur l'ERP Cegid j'ai travaillé pendant 2 ans sur l'ERP Memsoft Prologue Oxygène++ avec le langage de programmation L4G.



Je m’intéresse à beaucoup de langages de programmation et me suis spécialisé au fil des années sur Visual Basic Application.



Je développe des bases de données Access, et entretien avec mes collaborateurs les bases de données SQL Server de notre ERP Cegid.



Une autre de mes missions consiste à entretenir et protéger le parc informatique de nos clients (~250 postes) tant en matériel qu'en logiciels.



Je m’intéresse aussi au divers distributions linux sur le marché et les tests régulièrement grâce aux machines virtuelles.



Actuellement j'installe la messagerie collaborative Zimbra sur Linux et vais être en charge du basculement des clients(200 boites).



Mes compétences :

Python

Cegid

Visual Basic

SQL

Delphi

VBA

Administration réseau

Excel

Analyste programmeur

Access