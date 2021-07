Baptiste BOUDEAU

Je suis Assistant informatique à domicile :

-Besoin de mon aide pour le choix de matériel numérique, pour installer du matériel/logiciel?

-Besoin d’un accompagnement personnalisé ?

-Besoin de formation sur le système ou chaque nouveau logiciel ?

@DomInfoCdk vous montre comment commander le logiciel/matériel, nous l’installons ensemble et nous travaillons ensemble.



Et vous professionnels, vous cherchez un formateur ayant de l’expérience projet, des connaissances en bureautique ? vous voulez améliorer votre présence sur internet ou les réseaux sociaux. Je vous aide à vous préparer à votre transformation digitale et ainsi à vous rendre plus performant.



Web ==> http://procdk.com

Facebook==> https://www.facebook.com/procdk



Mes compétences :

Langages de programmation : Java, Javascript, VB,

Macros Excel

Sympathie

Configuration de matériel informatique

Pédagogie

Amabilité

Création de site facebook pro

Création de site web

ASSISTANCE INFORMATIQUE

Traiter Et Retoucher des photos/ videos

Animation de formations sur Mesure

Initiation multimédia

Bureautique ( Word, Excel, Powerpoint, Ms Access,

Système : Windows , Android , Mac Os, Unix, Linux