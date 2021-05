Baptiste CAMUS

10 années de conduite de projets, de management et de direction d'entreprise dans le secteur du logement social.

Compétences en management de l'innovation et conduite du changement.

Expertise en matière de RSE, d'efficacité énergétique, de communication et de qualité.

Créativité et capacité à fédérer sont mes principales forces pour mener à bien les projets d'innovation qui me sont confiés.



Mes compétences :

Bâtiment

Conseil

Développement durable

Energie

Europe

Maîtrise d'ouvrage

Recherche

RSE

Responsabilité sociétale des entreprises