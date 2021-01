Baroin JEREMY

Lors de mes différents projets, mes missions consistent:



Participer aux activités préparatoires à la réalisation des dossiers et faire l’interface entre l’équipe de réalisation scrum et le product owner durant la réalisation :

- Aider le product owner à prioriser les « user stories » des dossiers et participer à leur répartition.

- S’engager sur le contenu de chaque sprint avec son équipe.

- Anticiper et gérer les risques du sprint.



Animer l’équipe scrum :

- Animer les cérémonies scrum : Daily Scrum Meeting, sprint planning meeting et rétrospective de sprint

- Protéger l’équipe scrum des perturbations extérieures.

- Jouer le rôle de facilitateur.

- Organiser la mise en place des activités nécessaires à l’auto-organisation et à l’amélioration continue de son équipe (actions identifiées par l’équipe lors de la rétrospective).

- Assurer une répartition des tâches pertinentes entre les membres de l’équipe.



Réaliser avec son équipe les évolutions, la maintenance et le support sur les produits du département :

- Contribuer à l’activité de l’équipe, participer au développement avec l’équipe.

- Veiller à la bonne couverture du code par les tests unitaires et les tests fonctionnels nominaux.

- S’assurer du bon fonctionnement de l’usine logicielle et de son adéquation avec les enjeux techniques et projets.

- Maîtriser la vision bout en bout du développement des dossiers jusqu’à leur mise en production.

- Challenger les approches techniques possibles lors des différentes phases et les impacts en termes de maintenabilité et d’exploitabilité du code en production.

- Assurer un support de haut niveau sur les problèmes techniques ou métier.



Management de l’équipe :

- Contribuer au recrutement.

- Gérer la répartition et la pérennité des connaissances au sein de l’équipe (Gestion des compétences).

- Développer l’autonomie de ses collaborateurs.



Mes compétences :

Estimation charge / cout / risque

Estimation des ressources

Retour sur investissement

Analyse des besoins

Étude d'impact

Reporting

Communication

Gestion de projets

Plannification du travail

Développement web

Jahia

UML

J2EE

SCRUM

Liferay

XML

JavaScript

GWT

EsiGate

Spring

JQuery

JSP

Json

JSF

MAVEN

Rédaction technique

Méthode agile

Rédaction de contenus

Cycle en V

Recette fonctionnelle

Kanban

AngularJS

Product Owner

Gamestorming

Animation d'ateliers

Scrumwise

Trello

Jira

Yodiz

Boostrap

Responsive Design

Scrum master