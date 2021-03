Basile CARLE

Passionné par les nouvelles technologies et plus particulièrement par la convergence des différents réseaux informatiques, de télécommunication au sens traditionel du terme et médias, j'ai développé mes compétences au sein de la Business Unit Telecom de l'IDATE. Fort d'un mémoire sur le potentiel du Wimax en tant que technologie d'accès sur le marché français de l'internet Haut Débit, j'ai développé des compétences ainsi qu'un intérêt marqué pour l'industrie des télécommunications mobiles et particulièrement les débat tournant autours des évolutions des technologies d'accès, le dividende numérique et l'allocation des ressources spectrales. Les innovations aux niveau des terminaux mobiles, que ce soit au niveau des équipementiers, stratégies de plateformes, industrie des semiconducteurs , opérateurs, régulateurs sont l'objet de mes recherches actuelles et de mon expertise.



Mes compétences :

CDMA

Gsm

HSPA

Internet

Internet mobile

LTE

Mobile

Modèle économique

RAN

Semiconducteurs

SIP

Telecom

Terminaux mobiles

VoIP

WiMAX