Remi SEGUIER

En poste chez EDENRED France depuis 2007, ayant pour responsabilité la commercialisation de prestations de services en B to B sur une cible de sociét privées avec effectif supérieur à 50 salariés.



Je connais très bien la dynamique de la région PACA ainsi que les plus importantes structures économiques.

Je possède un important réseau développé au fil des années via mes clients et interventions sur les salons professionnels.



Je souhaiterai profiter de mon expérience professionnelle terrain et de ma connaissance de tissu économique local pour évoluer sur un poste d'encadrement d'équipe commerciale pour partager mon expérience, échecs et réussites.



Mes compétences :

Commerce international