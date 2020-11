Bonjour, je suis Chef de cuisine.



J'ai fait ma formation en 1997 au restaurant Le Sablier avec comme chef Mr Launay Joseph MOF et une étoile au guide Michelin.



C'est au Sables d' Olonne ma région natale que je suis devenu Chef cuisinier pour la première fois.

Je travaillais essentiellement des produits frais et locaux avec une brigade de 3 personnes.



Puis l'envie de découvrir autre choses, je suis parti au Club Med.

J'ai Travaillé aux Menuires puis à Opio, Mare Nostrum (Gréce), Meribel pour terminer Chef cuisine du restaurant annexe La Fleur de Sel à La Palmyre Atlantique.



Ensuite j'ai travaillé à l'Hotel du Golf de Valescure**** en tant que Second de cuisine pendant 1 ans et demi, puis une agence m'a recruter pour partir travailler à La Samanna*****L à Saint Martin ou je suis rester 1 ans comme Executive sous chef.



A mon retour dans le Var j'ai travaillé à l 'Amarante Golf Plaza**** en qualité de Chef Pâtissier pendant 6 mois.

Je suis fils de Pâtissier, j'ai une bonne connaissance du métier et maîtrise des techniques.



Ensuite, je suis parti sur lîle de La Réunion ou j'ai travaillé au Palm Hotel**** à Grande Anse, en qualité de second de cuisine exécutif, avec un restaurant gastronomique et un restaurant expérimental autour de la cuisine moléculaire.

Puis on m'a proposé un poste de Chef cuisine à lhôtel club Le Floralys***, poste que j'ai accepté car le challenge était intéressant.



Cela fait 6 ans que je suis Chef cuisine pour les résidences de vacances EPAF à Agay (Var) puis Saint Raphael (Var).

Je travail essentiellement des produits frais et je cuisine de façon traditionnelle.



Je suis aujourdhui gestionnaire (responsable d'établissement) de résidence EPAF Vacances.



BAUD Ludovic



Mes compétences :

Gestion de la production

Technique

Management

HACCP

Organisation du travail

Esprit d'équipe

Gestion des stocks