Beatrice LAFFITTE

Force de vingt ans dexpérience dans le domaine de la Gestion Sociale au sein de cabinets dexpertise comptable, je suis en charge du management de deux équipes sur La Rochelle et Poitiers, au sein de Baker Tilly STREGO depuis mai 2021.

Mon rôle est également d'être un véritable relais du dirigeant dans laccompagnement et le conseil en Gestion Sociale, ainsi qu'un référent expert pour mes équipes.

Véritable experte paie et RH, je vous accompagne dans la réorganisation de votre service et vous assure de la conformité de l'application des dispositions légales et conventionnelles.