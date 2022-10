Béatrice MOREAU

Forte dune expérience technique de plus de 10 ans en tant qu'Ingénieure Systèmes et Réseau, je souhaite évoluer vers un poste de Chef de Projets IT,



Mes connaissances techniques, ma satisfaction client, mon sens de l'organisation et mon goût pour les contacts humains sont mes principaux atouts. Ma gestion de la relation client ma permis de devenir référente technique pour 2 filiales en restant à l'écoute de leurs besoins techniques et d'accompagnement. Je pilote ainsi leurs projets de migration



J'ai enrichi mes compétences en me formant à la Gestion de projet, Méthodologie et Management.



J'ai précédemment secondé le Chef de Projet chez IMPARTIAL-IT pour la mise en œuvre d'une infrastructure système et réseau d'un budget de 200 000 Euros.